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13.03.2020 - 20:54 |

Corona Virüsü ölüm oranı yüzde kaç? (13 Mart resmi rakamları) Dünyada Korona Virüsünden kaç kişi öldü, kaç kişiye bulaştı?

Covid-19 ya da diğer adıyla Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya genelinde şimdiye dek 136 binden fazla vaka tespit edilen Corona virüsten 5100'e yakın insan hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu. Peki Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte son olarak ülkemizde de 5 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...

Corona Virüsü ölüm oranı yüzde kaç? (13 Mart resmi rakamları) Dünyada Korona Virüsünden kaç kişi öldü, kaç kişiye bulaştı?

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 5000'e yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü hakkında merak edilen bazı sorular yanıt bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen bu Corona virüsü nedir ve nasıl olur? Koronavirüs öldürüyor mu, tedavisi var mı? İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI

Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 62’ye çıktı.

İtalya'da ise ölü sayısı 1016'ya ulaştı. İran'da 514, İspanya'da 92, Güney Kore'de 61, Fransa'da ise 61 kişi hayatını kaybetti.

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