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31.03.2020 - 22:14 |

Corona Virüsü son vaka (ölüm) test sayısı bugün kaça yükseldi? (31 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu yayınladı

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 31 Mart Salı günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...

Corona Virüsü son vaka (ölüm) test sayısı bugün kaça yükseldi? (31 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(31 MART SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 15.422

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2704

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  46

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 76.981

TOPLAM VAKA SAYISI: 92.403

TOPLAM CAN KAYBI: 214

Corona Virüsü son vaka (ölüm) test sayısı bugün kaça yükseldi (31 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu yayınladı


Denizli'de trafik kazasıDenizli’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada, hayatını kaybeden şahsın arkadaşlarının olay yerinde feryat etmesi yürekleri dağladı.
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Corona Virüsü son vaka (ölüm) test sayısı bugün kaça yükseldi? (31 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu yayınladı

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