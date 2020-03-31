Corona Virüsü son vaka (ölüm) test sayısı bugün kaça yükseldi? (31 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(31 MART SALI)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 15.422



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2704



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 46

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 76.981



TOPLAM VAKA SAYISI: 92.403



TOPLAM CAN KAYBI: 214







