MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu
ABONE OL
02.04.2020 - 09:33 | | İHA

Corona virüsü sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla doldu

Corona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Türkiye'de hava ulaşımının ilk başladığı nokta olan ve milyonlarca yolcuya ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, sessizliği corona virüsü (Covid-19) nedeniyle bozuldu.

İstanbul Yeni Havalimanının açılması ile sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanında kargo, askeri ve özel uçakların uçuşları için kullanıyordu.

Tüm dünyada etkisini gösteren virüse Türkiye’de yakalanan hastaların sayısı artması ile önlemler için yurt dışına uçuşlar iptal edilirken yurt içinde de uçuş yapan seferlerde kısıtlamaya gidilmişti.

Bu nedenle normalde İstanbul Yeni Havalimanında duran birçok uçak Atatürk Havalimanına getirilerek peronlara yanaştırıldı.

Virüsün ülkeye gelmesinden önce bomboş olan peronların hepsi uçaklar ile doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.

Corona virüs sonrası Atatürk Havalimanı uçaklarla dolduCorona virüs önlemleri kapsamında çok sayıda uçuş iptal edilince Atatürk Havalimanı apronu da uçaklarla doldu. Havadan çekilen görüntülerde virüsün öncesi ve sonrasındaki uçak yoğunluğu gözler önüne serildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tek - Çift plaka uygulaması nedir? Tek ve çift araçlar ne zaman çıkabilecek?

Tek - Çift plaka uygulaması nedir? Tek ve çift araçlar ne zaman çıkabilecek?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

2020 Dini Günler Takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

2020 Dini Günler Takvimi: Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?

Sıradaki Haber