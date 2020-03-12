Corona virüsü sonrası 'kolonya fiyatları' ve 'el dezenfektanı' gündem oldu! Google aramaları sıklaştı

Çin'den dünyaya yayılan ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan corona virüsü artık Türkiye'de... Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü ve virüs şüphesi olan bir kişinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, virüse yakalanmamak adına araştırmalara başladı.

Kolanya ve el dezenfektanlarının virüsten korunmak için en etkili yöntemler olduğu belirtildikten sonra 'kolonya fiyatları' ve 'el dezenfektanı' aramaları sıklaştı. Google'da iki konu gündem olurken El dezenfektanı' araması ise 'Kolonya fiyatları'na göre daha revaçta...

SİPARİŞLERE YETİŞİLEMİYOR

Vatandaşlar tarafından kolonyanın koronavirüse karşı tedbir amaçlı kullanılmasıyla, üreticiler siparişleri yetiştirmekte güçlük çekmeye başladı. Tütün ve limon kolonyasıyla ünlü Düzce'deki üreticiler, iç pazar siparişlerini yetiştirebilmek için yurt dışı satışlarını kapattı.

Kolonya üreticisi Nadir Yorgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır içinde olduğu sektörde son dönemde talep patlaması yaşadıklarını söyledi.

Yorgun, "Kolonya Türklerin alışkanlığıdır. Yoğun şekilde kolonya tüketen bir toplumuz fakat koronavirüs nedeniyle dünyada da bu alışkanlık yayılmaya başladı. Gönül isterdi ki bu alışkanlık normal şartlarda yayılsın ancak virüs nedeniyle oldu. Şu anda bütün dünya kolonya kullanıyor." dedi.

"4 AY KULLANACAĞIMIZ KOZMETİK ALKOLÜ 10 GÜNDE BİTTİ"

Kolonyaya talebin yoğun olmasına karşın, kozmetik alkolü aldıkları ülkelerden mal gelmediğini, bu konuda büyük sıkıntı yaşadıklarını anlatan Yorgun, şöyle konuştu:

"Stoklarımızda olan ve 4 ay kullanacağımız kozmetik alkolü 10 günde bitti. Gelmesi de sıkıntılı gibi görülüyor. Bizler elimizden geldiğince iç pazarımıza mal vermeye devam ediyoruz. Normalde 56 ülkeye ihracat yapıyorduk ama şimdi tüm ülkeler özellikle de limon kolonyası için bizi arıyor. İran, Suudi Arabistan inanılmaz mal istiyor. Üretim kapasitemiz günlük 200 bin şişe ancak şu an iki katına çıktık."

Yorgun, "Öncelikle ülkemize, iç pazara mal vereceğiz. Bu yüzden tüm ihracatlarımızı iptal ettik ve ülkemize yoğunlaştık. Önce bizim ihtiyacımız karşılanacak. Ülkemizdeki insanlara faydalı olmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

KOLONYA FİYATLARI NE KADAR?

Kolonya fiyatları ise litrelik olarak markasına göre değişmekle beraber 20 liradan başlıyor ve 100 liraya kadar çıkıyor.

KOLONYA MI? EL DEZENFEKTANI MI?

Konu hakkında açıklama yapan Prof.Dr. Sibel Gündeş, “El dezenfektanlarının üstünde çok duruluyor ancak hiçbir zaman bir el dezenfektanı, el yıkamanın ve sabunun yerini tutamaz. Asıl olan, bu konunun üzerinde durmaktır. Mikroorganizmalar, özellikle solunum virüslerinin zarı lipit yani yağ molekülleri içeren zarfları var. Dolayısıyla yağ çözücülerin yani sabunların tamamı bu virüsü yok edebiliyor, öldürme gücü yüksek. Kolonyanın içerisindeki alkol oranı düşüktür. Dolayısıyla belli bir temizlik sağlayabilir ancak virüs ve bakterilerin yüzde 100’ünü öldürücü etkisi yoktur. Bu nedenle el dezenfektanları ve sabun olmadığında mutlaka belli bir koruyuculuk sağladığı için kullanılabilir ancak bir sabunun ya da el dezenfektanlarının yerini tutması mümkün değildir. El dezenfektanlarının alkol oranı yüzde 65-70’in üzerinde olmalı." yorumunda bulundu.