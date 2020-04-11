MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüsü umursamayıp sokağa çıkma yasağını deldi, polisi görünce karısını bırakıp kaçtı!
ABONE OL
11.04.2020 - 16:59 | | DHA

Corona virüsü umursamayıp sokağa çıkma yasağını deldi, polisi görünce karısını bırakıp kaçtı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayıp, hafif ticari aracıyla trafiğe çıkan ve polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücü, hareketli dakikalar yaşattı. Polisin peşine düştüğü sürücü, aracını içinde eşiyle birlikte terk edip kaçtı. Kaçan sürücünün 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi.

Corona virüsü umursamayıp sokağa çıkma yasağını deldi, polisi görünce karısını bırakıp kaçtı!

Olay, bugün 15.00 sıralarında, Pelitlibağ Mahallesinde yaşandı. Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağına uymayan Ozan K., eşi Serpil K. ile birlikte 51 DD 303 plakalı hafif ticari aracına binerek evden çıktı.

Ozan K.'nin kullandığı hafif ticari araç Barış Caddesinde seyir halindeyken, polis fark etti. Polisin ‘dur’ ikazına rağmen sürücü kaçtı. Yaklaşık 10 dakika ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonucunda kaçamayacağını anlayan Ozan K., aracıyla bir araziye girip saklanmak istedi. Bu sırada park halindeki bir minibüsün arka tamponuna çarpan Ozan K., eşi Serpil K.'nin içinde bulunduğu aracı terk edip kaçtı.

Corona virüsü umursamayıp sokağa çıkma yasağını deldi, polisi görünce karısını bırakıp kaçtı

Polis ekipleri aracı, boş bir arazide içinde Serpil K. ile buldu. Serpil K., "Eşim ceza yememek için kaçtı. Bana ceza yazın fark etmez" dedi. Eşini ve aracını terk edip kaçan Ozan K.'nin 'adam yaralama' suçundan arandığı öğrenildi. Polisin Ozan K.'yı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Corona virüsü umursamayıp sokağa çıkma yasağını deldi, polisi görünce karısını bırakıp kaçtı

Öte yandan olay yerine toplanan vatandaşlar ise, polis tarafından evlerine girmeleri konusunda uyarıldı. Hafif ticari araç, polis ekipleri tarafından olay yerinden çekildi. Ozan K. ve eşine sokağa çıkma yasağını ihlal ile trafik kurallarına uymadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 bin lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Milliyet'te Günün Özeti (11 Nisan 2020)İşte Türkiye ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona virüsü umursamayıp sokağa çıkma yasağını deldi, polisi görünce karısını bırakıp kaçtı!

Corona virüsü umursamayıp sokağa çıkma yasağını deldi, polisi görünce karısını bırakıp kaçtı!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Yasağa uymayan marketi polis bastı

Yasağa uymayan marketi polis bastı

Sıradaki Haber