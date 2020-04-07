07.04.2020 - 11:03 |
Corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? (6 Nisan)
Corona virüs vaka, ölü ve iyileşen sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük verileri halka açıklıyor. Bugünkü sayılar merak edilirken Corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? sorusu sıklıkla yöneltiliyor.
Dünyada corona virüste Çin hariç vaka ve ölü sayıları gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de de vaka ve ölü sayıları artarken vatandaşlar sıklıkla Corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? sorusuna cevap arıyor.
6 NİSAN COROBA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI
7 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmazken 6 Nisan tablosu şöyle:
6 NİSAN PAZARTESİ TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
TEST SAYISI: 21.400
VAKA SAYISI: 3.148
CAN KAYBI: 75
İYİLEŞEN SAYISI: 284
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 202.845
TOPLAM VAKA SAYISI: 30.217
TOPLAM CAN KAYBI: 649
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.326
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