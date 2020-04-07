Corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? (6 Nisan)

Dünyada corona virüste Çin hariç vaka ve ölü sayıları gün geçtikçe artıyor. Türkiye'de de vaka ve ölü sayıları artarken vatandaşlar sıklıkla Corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? sorusuna cevap arıyor.

6 NİSAN COROBA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

7 Nisan corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmazken 6 Nisan tablosu şöyle:

6 NİSAN PAZARTESİ TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

TEST SAYISI: 21.400

VAKA SAYISI: 3.148

CAN KAYBI: 75

İYİLEŞEN SAYISI: 284

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 202.845

TOPLAM VAKA SAYISI: 30.217

TOPLAM CAN KAYBI: 649

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.326