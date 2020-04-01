Corona Virüsü vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (1 Nisan grafik tablosu) Sağlık Bakanı Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Peki Bakan Koca bugün saat kaçta açıklama yapacak, Türkiye'de son durum nasıl?
Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 31 Mart Salı günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (1 NİSAN ÇARŞAMBA AÇIKLAMASI HENÜZ YAPILMADI)
(31 MART SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 15.422
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2704
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 46
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 76.981
TOPLAM VAKA SAYISI: 92.403
TOPLAM CAN KAYBI: 214
SAĞLIK BAKANI NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün saat 19:10'da açıklama yapacak...