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17.04.2020 - 10:53 | | DHA

Corona virüsü yenen 82 yaşındaki Cevriye nine alkışlarla taburcu edildi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, corona virüsü yenen Cevriye Güre (82), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi. Güre'nin eşi Bilal Güre'nin (82) tedavisi ise devam ediyor.

Babaeski ilçesine bağlı Sofuhalil köyünde yaşayan Cevriye Güre, 7 Nisan günü corona virüs teşhisiyle Lüleburgaz'daki özel hastanede tedaviye alındı. 3 gün önce de eşi Bilal Güre corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine aynı hastaneye yatırıldı. Tedaviyle hastalığı yenen ve test sonucu negatife dönen Cevriye Güre, hastane personeli ile Başhekim Dr. Abdullah Çiftçi tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Cevriye Güre, “Sırtım ağrımaya başladı. Öksürmeye başladım, terledim, nefesim daraldı. Öleceğim diye çok korktum. Şimdi iyiyim, çok şükür Allah’a. Uyuyorum rahat şekilde. Eşim Bilal Güre de hasta oldu benden sonra. Halsiz kalmış düşmüş, doktorlar getirdi onu da. O zaten hep hastaydı. Damar tıkanıklığı var, sinir hastalığı var. Onun hastalığı çok kötü, Allah iyi etsin” dedi.

‘CORONA VİRÜSÜ BİLMİYORUM’

Cevriye Güre'nin corona virüs hastalığını bilmediğini belirterek, “Benimki corona hastalığı değildir, yaşlılıktandır, ihtiyarlıktandır” demesi sağlık personeline tebessüm ettirdi.

Cevriye Güre’nin eşi Bilal Güre’nin tedavisi devam ediyor.

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