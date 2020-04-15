Corona virÃ¼sÃ¼ yenen Ã§ift alkÄ±ÅŸlarla taburcu edildi

DÃ¼zce'de yaÅŸayan Ercan-Neslihan Karabulut Ã§ifti, 5 gÃ¼n Ã¶nce yÃ¼ksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle AtatÃ¼rk Devlet Hastanesine baÅŸvurdu.Â KoronavirÃ¼sÂ testleri pozitif Ã§Ä±kan Ã§ift, hastaneye yatÄ±rÄ±ldÄ±.

Tedaviyle saÄŸlÄ±klarÄ±na kavuÅŸan Karabulut Ã§ifti, bugÃ¼n taburcu edildi.Â SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n alkÄ±ÅŸlarla uÄŸurladÄ±ÄŸÄ± Ã§ifttenÂ ErcanÂ Karbulut,Â Allaha ÅŸÃ¼kÃ¼r iyiyiz, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerinde, doktorlarÄ±mÄ±z ve bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸan arkadaÅŸlar bize yardÄ±mcÄ± oldular. SaÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde evimize gidiyoruz. Allah razÄ± olsun. BeÅŸÂ gÃ¼ndÃ¼r tedavi gÃ¶rÃ¼yorduk dedi.Â

DÃ¼zce AtatÃ¼rk Devlet Hastanesi BaÅŸhekimi Volkan Temi de HastalarÄ±mÄ±zÄ± taburcu ettik bu zorlu sÃ¼reÃ§te onlar hastalÄ±ÄŸÄ± atlattÄ±lar. DarÄ±sÄ± diÄŸer hastalarÄ±n baÅŸÄ±na diye konuÅŸtu.Â

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