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18.04.2020 - 18:09 | | DHA

Corona virüsü yenen Gül hemşire böyle seslendi: Lütfen evde kalın

Mardin'in Derik ilçesinde, yakalandığı corona virüsü yenen hemşire Gül Saadet Öçal (25), mesai arkadaşlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Corona virüsü yenen Gül hemşire böyle seslendi: Lütfen evde kalın

Derik Devlet Hastanesi'nin acil poliklinik servisinde görev yapan hemşire Gül Saadet Öcal'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedaviye alınan Öcal, hastalığı yenerek, sağlığına kavuştu. Mesai arkadaşları tarafından alkışlarlar taburcu edilen Öçal sevinç gözyaşları dökerek, "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Corona virüsü yenen Gül hemşire böyle seslendi: Lütfen evde kalın

'BU HASTALIKTA MORAL ÇOK ÖNEMLİDİR'

14 günlük karantina süresini evinde geçirecek olan Öçal, "Koronavirüs testim pozitif çıktığında başka birine bulaştırdım mı diye çok korkmuştum. Çok şükür kimseye bulaştırmadığımı öğrendim. Mesai arkadaşlarım moral verdiler, çok yardımcı oldular. Bu hastalıkta moral çok önemli. Çok mutluyum. Rabbim kimseye yaşatmasın. Koronavirüs ülkemizde görüldüğünden bu yana ailemi yeterince göremiyordum. Sağlık çalışanı olarak diyorum, herkes kendini korusun, evden çıkmasın. Bu hastalık geçinceye kadar lütfen evde kalın. İhmale gelmeyen bir hastalık, ciddiyetin farkına varın" dedi.

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