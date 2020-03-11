Corona virüsü yüzünden Okullar tatil edilecek mi? Son dakika: Bakan Fahrettin Koca'dan okullar tatil mi açıklaması

Okullar tatil edilecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona Virüs bilim kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarda bulundu. Bakan Koca okullar tatil edilecek mi sorusunun sorulması üzerine bugün gündeme gelmedi açıklamasında bulundu. Peki Okullar Corona Virüs nedeniyle tatil edilecek mi?



OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?



Bakan Koca, Corona Virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca tarafından yapılan son dakika açıklamasında okulların bugün tatil edilmesi bugün gündeme gelmedi. İlerleyen günlerde gündeme gelebilir açıklamasında bulundu.



OKULLARIN TATİL EDİLMESİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÜNDEME GELEBİLİR

Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni bir şekle sokmaktır. Bilim Kurulu kolonyayı tavsiye ediyor. 60 derecenin üstünde ise tabii... Biz il ve isim açıklayabilirdik ama mahremiyeti göz önünde bulundurmak zorundayız. Burada 26 kişilik bilim kurulu var. Bir hastaya nasıl yaklaşacağımızı iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Gözetim altında olan kişi sayısını açıklamam doğru olmaz. Okulların tatil edilmesi önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir.

Hastalara verilecek ilaçlarla ilgili antiviral ilaç hazırlıklarımız var. Onun dışında semptomatik yaklaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı başkanlığında yarın bir toplantı olacak.