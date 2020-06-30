30.06.2020 - 09:27 | | İHA
Corona'dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu
Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske, Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.
İstanbul Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti.
Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı.
Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı. O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.
Bakan Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuUyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.