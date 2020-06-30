MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona'dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu
ABONE OL
30.06.2020 - 09:27 | | İHA

Corona'dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu

 Dünyada yüz binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsten insanların korunmak için taktığı maske, Haliç'te bir martıyı az daha öldürüyordu. Martının boğazına dolanan maske, belediye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Corona'dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu

İstanbul Haliç’te temizlik çalışması yapan İBB temizlik ekipleri, bir martının boğazına korona virüsten korunmak için takılan maskenin dolandığını ve martının zor durumda olduğunu fark etti.

Ekipler tarafından hemen müdahale edilerek karaya çıkarılan martının boğazındaki maske çıkarıldı.

Martı daha sonra doğaya tekrar geri bırakıldı. O anları izleyenler ise Haliç'ten maske çıkmasına isyan ederek, "yok artık" yorumunda bulundu.

Bakan Süleyman Soylu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuUyuşturucu ve uyuşturucu gelirlerine karşı, 9 ülkeyle işbirliği yapılarak Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olan "Bataklık Operasyonu" başlatıldı. Hedef kapsamında Türkiye'de 94 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 67'si gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu başlatıldı" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona'dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu

Corona'dan korunmak için takılan maske Haliç’te martıyı öldürüyordu

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı! Son tarih 17 Ağustos...

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı! Son tarih 17 Ağustos...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

İstanbul’un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada

İstanbul’un göbeğinde ilginç hırsızlık kamerada

Sıradaki Haber