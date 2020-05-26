MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona'dan önceki günlere dönecek miyiz? Bakan Koca açıkladı
ABONE OL
26.05.2020 - 23:16 | | AA

Corona'dan önceki günlere dönecek miyiz? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ilk corona virüs vakasının görüldüğü günden öncesine dönmenin henüz mümkün olmadığını belirterek, "Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Corona'dan önceki günlere dönecek miyiz? Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bu gece yarısı tüm ülkede kalkacağını anımsattı.

Koca, "Uzun zamandır uzak kaldığımız hayata özlemle dönüyoruz. Dünyada ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günlerden öncesine dönmek? Bu henüz mümkün görünmüyor. Tedbirli olmalıyız. Evimizin kıymetini bilmeye yine devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Coronadan önceki günlere dönecek miyiz Bakan Koca açıkladı

 

Manisa'da aynı kişiye ait iş yerlerine saldırdıManisa'nın Turgutlu ilçesinde İ.S.'ye ait spor mahağazı ile ofisi, kimliği belirsiz kişi tarafından saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle her iki iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hayat normale ne zaman dönecek?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Hayat normale ne zaman dönecek?

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

Milyonlarca kişi bekliyordu! Düştükçe düşüyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Son dakika haberleri | Bakan Koca 'iyileşen hasta sayısında önemli bir artış var' diyerek corona virüs'te son durumu paylaştı

Son dakika haberleri | Bakan Koca 'iyileşen hasta sayısında önemli bir artış var' diyerek corona virüs'te son durumu paylaştı

Sıradaki Haber