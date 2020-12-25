CoronaVac aşısının sonuçlarını ilk Türkiye dünyaya duyurdu: Etkinliği yüzde 91.25

Aşının etkinliğinin yüzde 91.25 olduğunu, ciddi yan etkileri bulunmadığını belirten Ünal, şunları söyledi:

“Çin’in Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül’de ülkemizde başlatıldı. Bağımsız Değerlendirme Komitesi’nce yapılan değerlendirmeye göre, 23 Aralık itibarıyla 24 merkezde taranan 9 bin 150 gönüllüden 7 bin 371’i çalışmaya alındı, bunların 4 bin 759’u aşı kolunda, 2 bin 612’si ise plasebo kolunda yer aldı. Önce sağlık çalışanlarına, 18 Kasım’dan itibaren de vatandaşlara aşı yapıldı. İlk gruba

bir aşı bir plasebo, ikincisine ise iki aşı bir plasebo yapıldı. Tamamı değerlendirildiğinde, çalışma kapsamında 7 bin 371 gönüllüye 10 bin 828 doz uygulandı. Çalışma kapsamında 3 bin 457 gönüllüye iki doz uygulama yapıldı. CoronaVac aşı kolunda 752, plasebo kolunda 570 gönüllü olmak üzere 1322 kişi üzerinden değerlendirme yapıldı. 752 aşı yapılmış kişide sadece 3 hasta olurken, 570 plasebo yapılmış kolda 26 hastalık meydana geldi. Aşı DSÖ tarafından belirlenen güven aralığına uygun. Toplam aşı etkinliği yüzde 91.25 olarak hesaplandı. Bu oran gelecek günlerde daha da artacak. Çünkü plasebo kolunda sayı daha az olduğu için onlarda hasta sayısı daha artarak gidecek. Öbür kolda daha çok vaka olmasına rağmen böyle geldi.

‘Ciddi yan etki yok’

21. günden itibaren iki grup arasındaki fark ortaya çıkıyor. Aşı kolunda düşük sayı kalırken aşı olmayan kolda vaka artışı meydana geliyor. Plasebo kolunda olan 26 vakanın 6’sı hastaneye yatış gerektiren ciddi korona enfeksiyonu olarak tedavi edildi, aşı kolunda olan 3 kişide ise hiçbir semptom olmadı, hastalık meydana gelmedi. En sık görünen yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı. Aşıyla ilgili bir arkadaşımızda hafif alerjik reaksiyon meydana geldi, o da anında tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor.”