23.03.2020 - 14:44 |
Son dakika: Coronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Önemli kararların alınması bekleniyor
Son dakika haberlere göre, Coronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı Coronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Hastalığın seyri, mücadele, karantina süreç ve bölgeleri ile Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin kararlar alınacak olan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.00'da açıklama yapması bekleniyor.
Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Bilim Kurulu toplantısında, yeni tip Coronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
13.30'DA TOPLANTI BAŞLADI
Kritik toplantının 13.30'da başladığı bildirilirken toplantıda Coronavirüs bulaşma durumunun seyri, karantina bölge ve süreçleriyle ilgili kararların alınması bekleniyor. Yerli üretim olanların yanı sıra Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin de görüşmeler olacak.
Toplantı sonunda Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.
Corona virüsten sonra korkunç iddia: Köpekler birbirini yedi!Adana'daki Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, yeni tip corona virüs salgını yüzünden besleme çalışmalarının aksaması nedeniyle köpeklerin birbirine saldırdığı öne sürüldü. Sosyal medyada yayınlanan görüntüye vatandaşlar tepki gösterirken belediye yetkilileri, "Uyuz köpeklerin bulunduğu kısımda ölen bir köpeğe diğer köpekler saldırmış. Yemek vermemek gibi bir durum yok" açıklamasında bulundu.