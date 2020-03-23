Son dakika: Coronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Önemli kararların alınması bekleniyor

Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Bilim Kurulu toplantısında, yeni tip Coronavirüse (Kovid-19) ilişkin Türkiye'de vaka sayının artması nedeniyle alınabilecek yeni tedbirler ve pozitif vakaların durumu ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından son duruma ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

13.30'DA TOPLANTI BAŞLADI

Kritik toplantının 13.30'da başladığı bildirilirken toplantıda Coronavirüs bulaşma durumunun seyri, karantina bölge ve süreçleriyle ilgili kararların alınması bekleniyor. Yerli üretim olanların yanı sıra Çin'den gelen hızlı test kitlerinin kullanımına ilişkin de görüşmeler olacak.

Toplantı sonunda Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.