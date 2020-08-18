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18.08.2020 - 12:21 | | İHA

Coronavirüs yüzünden ana-oğul hayatını kaybetti!

Osmaniye'de Covid-19 teşhisi ile tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden ana-oğul, toprağa verildi.

Coronavirüs yüzünden ana-oğul hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, tedavi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını kaybetti.

Coronavirüs yüzünden ana-oğul hayatını kaybetti

Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesinde az sayıda kişinin katılımı ile toprağa verildiler.

 

 

 

'Kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşlerMuğla’nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denizin dibine duvar yapıldığını görüyoruz" dedi.
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