Coronavirüs yüzünden ana-oğul hayatını kaybetti!

Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, tedavi gördükleri Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını kaybetti.

Sıdıka Arslan ve oğlu Timur Arslan, Osmaniye'nin Cevdetiye Beldesinde az sayıda kişinin katılımı ile toprağa verildiler.