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07.05.2020 - 10:00 | | İHA

Coronaya rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım"

İstanbul’da vatandaşlar corona virüs tedbirlerine uyarken bazı vatandaşlar da sokaklara çıkmakta ısrarcı davranıyor. Pendik’te sokağa çıkan bir vatandaş, kendisine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorusuna, “Trabzonluyum, darlandım” şeklinde cevap verdi. Başka bir vatandaş ise, “Canım çektiği için dışarıdayım” dedi.

Coronaya rağmen dışarı çıktı! "Trabzonluyum, darlandım"

Türkiye’de corona virüs istatistikleri iyiye giderken, uzmanlar tedbirleri elden bırakmamaları konusunda vatandaşları uyarıyor. Bazı vatandaşlar ise uyarılara rağmen dışarı çıkmaya devam ediyor. Pendik’te vatandaşların dışarı çıkmasıyla sokakların dolduğu görüldü. Vatandaşlar, kendilerine yöneltilen ‘neden dışarıdasınız’ sorularına ise ilginç cevaplar verdi.

Sokakta yürüyen bir vatandaş, “Alacağım var, vereceğim var. Bir şeyler almamız lazım. Evde hapis mi kalayım yani? Yaşlıyız da, canlıyız yürüyoruz. Hiçbir yere gitmeyecek miyiz, mahkum muyuz millete? İşimiz var gücümüz var” dedi.

Başka bir vatandaş ise neden dışarıdasınız sorusuna “Trabzonluyum, darlandım” dedi.

Sokakta yürüyen bir kişi, “Canım çektiği için dışarıdayım” diye konuştu.

Başka bir vatandaş, “Pendik şu anda normal. Vatandaşlar sakin, herkes muhafazasını yapıyor” şeklinde konuştu.

İstanbul’da şaşırtan görüntü! E-5’in yanı başında piknik yaptılarİstanbul Maltepe’de E-5 Karayolu’nun yanı başındaki çimenlik alana masa ve sandalyelerini getirerek piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlardan bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Corona virüse rağmen E-5'in kenarında piknik yapıp tavla oynayan vatandaşlar havadan görüntülendi.
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