Corona'yı yenen 11 aylık Özgür bebek alkışlarla taburcu edildi

Yüksek ateş şikayeti ile Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan ve hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıkan 11 aylık Özgür Oğuş, tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı.

Annesi Perihan Oğuş’un koruyucu elbiseler giyerek refakat ettiği 11 aylık Özgür bebek hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

Corona virüsü yenerek hastaneden taburcu olan 11 aylık Özgür bebek ve annesini hastaneden uğurlayan Cizre Devlet Hastanesi Başhekimi Caner İşkorur, anne Perihan Oğuş'a bebeğiyle beraber 14 gün boyunca evde izolasyonu önerdi. Perihan Oğuş sağlık çalışanlarına teşekkür ettikten sonra evinin yolunu tuttu.