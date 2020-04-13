13.04.2020 - 17:55 | | AA
Coronayı yenen 11 yaşındaki çocuk alkışlarla uğurlandı!
Kahramanmaraş'ta yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisi konulan 11 yaşındaki çocuk, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edildi.
Yaklaşık 2 hafta önce öksürük şikayeti üzerine ailesinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine götürdüğü 11 yaşındaki E.Y'ye corona virüs şüphesiyle test yapıldı.
Testi pozitif çıkan E.Y, hastanedeki tedavisinin ardından iyileşti.
Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla taburcu edilen kız çocuğu, evinde izolasyona tabi tutulacak.