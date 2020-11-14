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14.11.2020 - 14:40 | | DHA

Çorum’da baltalı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Çorum’da husumetli 2 grup arasında çıkan, balta ve bıçakların kullanıldığı kavgada Irak uyruklu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çorum’da baltalı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün akşam, Kale Mahallesi Âşıklar Tepesi Parkı'nda meydana geldi. Tamamı Irak uyruklu olan husumetli 2 grup, parkta karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Balta ve bıçakların kullanıldığı kavgada Irak uyruklu Mustafa Hazım Mhana (24), kafası ile vücuduna aldığı darbelerle yaralandı. Hasan Fadhil Hussein (23) ise, bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafasına balta ile vurulduğu saptanan Mustafa Hazım Mhana, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  Bıçakla yaralanan Hasan Fadhil Hussein tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Polis, kavgaya karışan ve kaçan diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başattı.

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