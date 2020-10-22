22.10.2020 - 15:15 | | AA/İHA
Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu.
Kent merkezindeki Çomar Barajı Gölü'nde vatandaşların bir kadın cesedinin karaya vurduğu ihbarı üzerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, suda kadın cesedi görüldü. Ayrıca baraj kenarında kadın çantası bulundu.
AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan çalışmalar sonucu 31 yaşındaki Nazan Soyaslan’a ait olduğu tespit edildi. Soyaslan’ın baraja taksiyle geldiği belirlenirken, genç kadını baraja götüren taksicinin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldığı bildirildi.
Çantada yapılan incelemede Soyaslan’ın “Anne beni affet” yazılı not bıraktığı öğrenildi. Soyaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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