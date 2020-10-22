Çorum'da baraj gölünde kadın cesedi bulundu.

Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemede, suda kadın cesedi görüldü. Ayrıca baraj kenarında kadın çantası bulundu.

AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan cesedin yapılan çalışmalar sonucu 31 yaşındaki Nazan Soyaslan’a ait olduğu tespit edildi. Soyaslan’ın baraja taksiyle geldiği belirlenirken, genç kadını baraja götüren taksicinin ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na çağrıldığı bildirildi.

Çantada yapılan incelemede Soyaslan’ın “Anne beni affet” yazılı not bıraktığı öğrenildi. Soyaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.