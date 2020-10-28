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28.10.2020 - 18:08 | | AA

Çorum'da feci kaza... Kurtulamadılar

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da feci kaza... Kurtulamadılar

Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan Tokat'ın Zile ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Semih Uyar'ın (21) kullandığı 34 YK 7655 plakalı otomobil ile Kahraman Yıldırım'ın (67) kullandığı 38 FS 156 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda çarpıştı.

Çorumda feci kaza... Kurtulamadılar


Kazada, Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağı kopan Uzman Çavuş Semih Uyar ise Alaca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kopan bacağıyla birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı uzman çavuş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kız çocuğu: "Kendim planladım"İzmir'in Bornova ilçesindeki bir inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulunan kız çocuğunun, gece dışarıda vakit geçirdiği için ailesinin kendisine kızmasından korktuğunu ve bu nedenle kaçırılmış numarası yaptığını söylediği öğrenildi.
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