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09.07.2020 - 11:02 | | İHA

Çorum’da PTT önünde uzun kuyruk! Kurallar hiçe sayıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, sosyal destek yardımlarının alındığı PTT şubesi önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Polis, kalabalığı sosyal mesafeye göre sıraya sokarken, bir vatandaş da kurallara uymayanlara tepki gösterdi.

Çorum’da PTT önünde uzun kuyruk! Kurallar hiçe sayıldı

Sungurlu’da, sosyal destek yardımlarının temin edildiği PTT şubesi önünde sabah saatlerinde sıraya girenler, kalabalık oluşturdu. PTT şubesi önünde bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Bazı kişilerin maskesiz olması dikkat çekerken, sosyal mesafesiz kalabalık tepki çekti.

Uzayan kuyruk nedeniyle sırada bekleyenler arasında zaman zaman tartışma oldu.

Şube önüne gelen polis ekipleri, güvenlik görevlileriyle birlikte sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu. Polislerin uyarılarıyla mesafeli olarak sıraya geçenler, içeri tek tek alındı.Sırada bekleyen bir kişi de kurallara uymayanlara tepki gösterdi.

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