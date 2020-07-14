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14.07.2020 - 14:30 | | İHA

Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu!

Çorum'un Alaca ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği gölette kayboldu.

Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu!

Olay, ilçeye bağlı İbrahim köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım işçisi olduğu öğrenilen Emrah Pullu (21) adlı genç akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte köyün yakınlarında bulunan gölete gitti. Serinlemek için gölete giren talihsiz genç bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine arkadaşları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sevk edildi. AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek genci arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Pullu'ya ulaşamayan ekipler, havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verirdi.

Göletin geniş olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma (JAK) ekibinden takviye istendi. Olay yerine gelen JAK timi de göletteki arama çalışmalarına başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları halen devam ediyor.

Ailesi ile birlikte Kastamonu'dan geldiği öğrenilen tarım işçisi Emrah Pullu'nun bulunması için JAK ve AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yakınları ve birlikte çalıştığı tarım işçileri de göletin kenarında arama çalışmalarını takip ediyorlar.

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