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22.12.2020 - 10:38 | | DHA

Çorum’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Emre Tercan (27), hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Silahlı kavga sonrası olay yeri de çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çorum’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde meydana geldi., Emre Tercan ve arkadaşı B.M., husumetli oldukları C.Ç. ve arkadaşları K.D. ve S.G'nin bulunduğu iş yerine geldi. İki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp sokağa taştı. Silahların kullanıldığı kavgada, Emre Tercan, C.Ç. ve müşteri olduğu belirtilen bir kişi yaralanırken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Emre Tercan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir kişi, olayın ardından yaşananları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde, şüphelilerin bindiği araçla bölgeden uzaklaştığı, yerde yatan yaralıların yardımına çevredekilerin koştuğu anlar yer alıyor.

Üniversitede ceset bulunduKonya’da Selçuk Üniversitesi'nin kampüsündeki ormanlık alanda erkek cesedi bulundu. 60 yaşlarında olduğu sanılan kişinin vücudunda yara ve darp izine rastlanılmazken, 1 hafta önce ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
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