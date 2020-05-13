MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çorum'da suç örgütüne operasyon! 8 kişi tutuklandı
ABONE OL
13.05.2020 - 17:27 | | DHA

Çorum'da suç örgütüne operasyon! 8 kişi tutuklandı

Çorum’da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 9'u serbest kalırken, 8'i ise mahkemece tutuklandı.

Çorum'da suç örgütüne operasyon! 8 kişi tutuklandı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 13 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ile 4 senet, 20 bin TL, 20 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı fırınlarda yapılan aramalarda ise suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara ulaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.B., O.Ş, A.Ç., F.T., O.Ş., N.E, A.K. ve H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

Ankara'da sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çektiler! 8 kişiye ceza yağdı!Ankara’da, corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal edip, cadde üzerinde halay çeken 8 kişiye, toplam 12 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan Bayramı hangi tarihte başlar? 2020 Şeker Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı hangi tarihte başlar? 2020 Şeker Bayramı ne zaman?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Başvuran alıyor!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Bilim Kurulu Üyesi tahminini açıkladı!

Orhan Acar kimdir? Orhan Acar hakkında merak edilenler

Orhan Acar kimdir? Orhan Acar hakkında merak edilenler

Sıradaki Haber