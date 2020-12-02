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02.12.2020 - 16:52 | | AA

Çorum'da 'yaya önceliği' uygulaması başladı

Çorum'da, yaya ve sürücülere trafikte önceliğin yayada olduğunu hatırlatmak amacıyla "Yaya önceliği" uygulaması başlatıldı.

Çorum'da 'yaya önceliği' uygulaması başladı

İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İçişleri Bakanlığının toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 30 Kasım- 4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği "Yaya önceliği" uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Gazi Caddesi'ndeki bir yaya geçidinde yapılan denetimde ekipler, yayaların geçiş önceliğini sağlayacak şekilde sürücüleri yönlendirdi.

Uygulamada ayrıca yaya ve sürücülere yaya önceliği ile ilgili yasal düzenlemeleri içeren broşür dağıttı.

Çorumda yaya önceliği uygulaması başladı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, hız sınırının aşılması gibi dikkat ve algıyı azaltarak yayaların geç fark edilmesine veya fark edilmemesine neden olabilecek etmenlere karşı da denetimlerin sıklaşacağı aktarıldı.

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