23.06.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara
Covid’li gebelere hidroksiklorokin kullanılmayacak
Sağlık Bakanlığı, sıtma hastalığına karşı etkili olan ve covid-19’un tedavisinde kullanımının zararlı olabileceğine dair tartışmalar süren, “hidroksiklorokin” ilacıyla ilgili önemli bir adım attı.
AYKUT YILMAZ Ankara
Bakanlık, güncellediği, “Erişkin Hasta Tedavisine” ilişkin rehberde, gebelerde gerekmedikçe hidroksiklorokin ilacının kullanılmayacağını açıkladı. Bakanlık, güncellediği, “Erişkin Hasta Tedavisi”ne ilişkin rehberde, daha önce Kovid-19’a yakalanan gebelerde uygulanan ilacın, artık kullanılmayacağını, bunun yerine Lopinavir ilacının kullanılacağını açıkladı.
50 yaş altı düşük doz
Bakanlık, güncellediği rehberle tomografi çekimlerine yeni kriter getirdi. Buna göre, 50 yaş altı hastalarda tomografi çekilmesi zorunlu durumlarda, çekim düşük radyasyon dozuyla yapılacak.