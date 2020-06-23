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23.06.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Covid’li gebelere hidroksiklorokin kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı, sıtma hastalığına karşı etkili olan ve covid-19’un tedavisinde kullanımının zararlı olabileceğine dair tartışmalar süren, “hidroksiklorokin” ilacıyla ilgili önemli bir adım attı.

Covid’li gebelere hidroksiklorokin kullanılmayacak
AYKUT YILMAZ Ankara

 

Bakanlık, güncellediği, “Erişkin Hasta Tedavisine” ilişkin rehberde, gebelerde gerekmedikçe hidroksiklorokin ilacının kullanılmayacağını açıkladı. Bakanlık, güncellediği, “Erişkin Hasta Tedavisi”ne ilişkin rehberde, daha önce Kovid-19’a yakalanan gebelerde uygulanan ilacın, artık kullanılmayacağını, bunun yerine Lopinavir ilacının kullanılacağını açıkladı.

50 yaş altı düşük doz

Bakanlık, güncellediği rehberle tomografi çekimlerine yeni kriter getirdi. Buna göre, 50 yaş altı hastalarda tomografi çekilmesi zorunlu durumlarda, çekim düşük radyasyon dozuyla yapılacak.

Ankara'da şimşekler geceyi aydınlattıAnkara'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağışla birlikte gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.
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