Covid’li gebelere hidroksiklorokin kullanılmayacak

Bakanlık, güncellediği, “Erişkin Hasta Tedavisine” ilişkin rehberde, gebelerde gerekmedikçe hidroksiklorokin ilacının kullanılmayacağını açıkladı. Bakanlık, güncellediği, “Erişkin Hasta Tedavisi”ne ilişkin rehberde, daha önce Kovid-19’a yakalanan gebelerde uygulanan ilacın, artık kullanılmayacağını, bunun yerine Lopinavir ilacının kullanılacağını açıkladı.

50 yaş altı düşük doz

Bakanlık, güncellediği rehberle tomografi çekimlerine yeni kriter getirdi. Buna göre, 50 yaş altı hastalarda tomografi çekilmesi zorunlu durumlarda, çekim düşük radyasyon dozuyla yapılacak.