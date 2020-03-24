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24.03.2020 - 14:20 | | DHA

Çözemediği soruyu belediye cevapladı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık, çözemediği matematik sorusunu sosyal medyadan Elbistan Belediyesi'ne sordu. Belediye, soruyu gönüllü öğretmenlere çözdürüp, cevabını "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı.

Çözemediği soruyu belediye cevapladı

Corona virüs tedbirleri kapsamında evde kalarak üniversite sınavına hazırlanan Enes Balık, bir matematik sorusunu çözemedi. Balık, sorunun çözümü için Elbistan Belediyesi'nden yardım alabileceğini düşünerek sorunun fotoğrafını "Çözemediğim sorulara benim belediyem çözüm bulur" notuyla Twitter'da paylaşıp, Elbistan Belediyesi'ni etiketledi.

'10/10 BELEDİYESİN'

Elbistan Belediyesi, Enes Balık'ın bu talebine kayıtsız kalmadı ve soruyu evinde kalan öğrencilere yardımcı olmak için çalışan bir gönüllü öğretmene gönderdi. Belediye, sorunun cevabını 40 dakika sonra Twitter'dan "Sen yeter ki evde kal kardeşim" notuyla paylaştı. Paylaşımın altına onlarca olumlu yorum yapıldı. Enes Balık ise paylaşımın altına "10/10 belediyesin be. Teşekkür ederim" yorumunu yaparak, belediyeye teşekkür etti.

Öte yandan Elbistan Belediyesi'nin 'Evde Kal' kampanyasına destek vermek amacıyla gönüllü öğretmenlerle irtibat halinde olduğu, öğrencilerden gelecek soruları branş öğretmenine yönlendirip çözümü öğrenciye ulaştırdığı belirtildi.

Çözemediği soruyu belediye cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
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