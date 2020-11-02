Çözülmeler devam ediyor! Sayı 189'a çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi.