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02.11.2020 - 20:55 | | AA

Çözülmeler devam ediyor! Sayı 189'a çıktı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, yılbaşından beri ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini duyurdu.

Çözülmeler devam ediyor! Sayı 189'a çıktı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi.

 

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