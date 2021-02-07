MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çubuk Çayı'na otomobil devrildi! Yaralılar var
ABONE OL
07.02.2021 - 17:22 | | AA

Çubuk Çayı'na otomobil devrildi! Yaralılar var

Ankara'da Çubuk Çayı'na devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla çaydan çıkarıldı.

Çubuk Çayı'na otomobil devrildi! Yaralılar var

Çubuk ilçesinde Emrah Y'nin kullandığı 06 CCH 324 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara ve reklam panosuna çarptıktan sonra çaya devrildi.

Otomobildeki 3 kişi çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil çaydan vinç yardımıyla çıkarıldı.

3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Şans Topu sonuçları belli oluyor - 7 Şubat Şans Topu'nda büyük ikramiye...

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

Bütün çalışanlar için emsal e-posta kararı!

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

CHP'de üç isim, dört eski genel başkan ile ne görüştü?

Koronavirüs tablosu 7 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, korona tablosu

Koronavirüs tablosu 7 Şubat açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir? İşte, korona tablosu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet