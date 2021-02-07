07.02.2021 - 17:22 | | AA
Çubuk Çayı'na otomobil devrildi! Yaralılar var
Ankara'da Çubuk Çayı'na devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla çaydan çıkarıldı.
Çubuk ilçesinde Emrah Y'nin kullandığı 06 CCH 324 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara ve reklam panosuna çarptıktan sonra çaya devrildi.
Otomobildeki 3 kişi çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil çaydan vinç yardımıyla çıkarıldı.
3 manda ile başladılar, şimdi taleplere yetişemiyorlarKahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan Mustafa Cura ve Hidayet Cura çifti, ORKÖY projesi ile aldıkları 3 mandayı 20'ye çıkardı. Manda sütünün kilosunu 10 TL, yoğurdunu da 15 TL'den satan Cura çifti taleplere yetişemediklerini söyledi.