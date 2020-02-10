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10.02.2020 - 23:26 |

Çukur 87. son bölümde Çağatay, Yamaç'ı köşeye sıkıştırdı ve... Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı...

Ekranların sevilen dizisi Çukur, 87. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Pazartesi akşamları ekrana gelen sevilen dizi Çukur'da bu akşam Çağatay, Yamaç'ı giderek daha çok köşeye sıkıştırdı ve heyecan doruğa çıktı. Peki merakla beklenen Çukur 3. sezon 21. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı mı?

Çukur 87. son bölümde Çağatay, Yamaç'ı köşeye sıkıştırdı ve... Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı...

ÇUKUR 3. SEZON 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek. Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

ÇUKUR 3. SEZON 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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