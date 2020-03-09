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09.03.2020 - 23:30 |

Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çukur 91. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Yeni sezonuyla da izlenme rekorları kırmaya devam eden Çukur, 91. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun damga vurdu. Peki heyecanla araştırılan ve gözlerin çevrildiği Çukur 92. yeni bölümden ilk sahne ve 91. son bölüm full izleme linki yayınlandı mı?

Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çukur 91. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ÇUKUR 91. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay’ı öldürmek üzere harekete geçen Cumali’yi korumak için bütün mahalle harekete geçecek ancak Cumali’nin karşısında kimse duramayacak. Cumali’nin Çağatay’a saldırısı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Çağatay karşısında bir koz elde edebilmesi için Efsun kritik bir hamle yapacak. Vartolu eski bir düşmanla olan hesabını kapatırken zor anlar yaşayacak. Yamaç’ın Çağatay’ın sonunu getirmek için kurduğu son oyun merakla beklenecek.

ÇUKUR 92. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 92. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 91. BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Çukur 91. son bölüm full izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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