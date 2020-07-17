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17.07.2020 - 16:56 | | DHA

Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

Çukurca İlçesi Alkan Köyü Derin Tepe mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 odalı mağarada, 8 KW jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 57 mm GTT (Geri Tepmesiz Top) mühimmatı, 51 adet uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 adet hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

TEM kenarında ceset parçaları bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programında aranan cesedi 8 parçaya bölünmüş şekilde bulunan Süleyman Akbaba'nın komşusu cinayeti itiraf etti ayrıntıları ise dehşete düşürdü. Son dakika gelen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusunda komşusu Alparslan cinayeti itiraf etti. Evde eşi ile birlikte Süleyman Akbaba'yı yakalayan koca sorgusunda evde cinayeti işlediğini daha sonrada parçalayıp 8 ayrı poşete koyduğu cesedi TEM otoyoluna götürüp attığını anlattı.
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