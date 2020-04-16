Çukurova Üniversitesi'nde umut veren koronavirüs çalışması! Ortadan kaldıracak

Çukurova Üniversitesi'ndeki Eğitim, Veteriner, Su Ürünleri, Fen Edebiyat ve Tıp Fakültelerinde görevli Prof. Dr. Osman Gülnaz, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım, Prof. Dr. Sadık Dinçer, Kimya Mühendisi İbrahim Süslü, Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu, Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Nazrin Murguzova’dan oluşan 8 kişilik araştırma ekibi 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı. Yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığının tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başaran Çukurova Üniversiteli bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar’ı ziyaret ederek çalışmaların detayları hakkında bilgi verdi.

Rektör Kibar, dünya genelinde yayılan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüs salgını başladığından bu yana bilimsel çalışmalara yoğunluk verildiğini, Çukurova Üniversitesi’nde de bu anlamda yoğun çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

“Kamuoyunda açıklandığı üzere Covid-19 virüsü solunum hücrelerindeki Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) isimli reseptörlere bağlanarak hücre içine nüfuz etmekte, böylece akciğerlerde bilinen aktivitelerini göstermektedir. Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bu yeni etken madde, virüsün kendini çoğaltması aşamasında kullandığı replikasyon enzimlerinin çalışmasını engelleyerek aktivitesini göstermektedir.”

HAYVAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK

Bugüne kadar yapılan laboratuvar ortamı deneylerinde, üretilen bu molekülün replikasyon enzimlerini engelleyecek aktivitede olduğunu gösteren ön çalışma sonuçları elde edildiğini anlatan Rektör Kibar, "Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkânını ortadan kaldırdığı laboratuvar ortamı koşullarında tespit edilmiş ve bu çalışmalar gelecek için umut vadetmektedir. Gelinen noktada Covid-19 ile mücadelede bu molekülün kullanılabileceğini öngören Çukurova Üniversitesi bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak in-vivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları ile hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedeflemektedirler" dedi.

'ÇİN'DEN GELEN İLAÇLARA İHTİYAÇ KALMAYACAK'

Corona virüs salgınının dünyada etkisini göstermeye başlamasından itibaren çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını ifade eden Prof. Dr. Osman Gülnaz, geliştirdikleri etken madde ile virüsün hücre içinde gelişmesini önlemeyi amaçladıklarını söyledi. Virüsün insandan insana çok kolay bulaştığının ve bundan dolayı çözümün ivedilikle ortaya koyulması gerektiğinin altını çizen Gülnaz, şöyle konuştu:

"Sentezlediğimiz ilaçtaki etken madde, laboratuvar şartlarında yapmış olduğumuz tüm testlerde pozitif sonuçlar verdi. Bu sonuçların tamamını aldıktan sonra elde ettiğimiz bulguları kamuoyuyla paylaşmak istedik. Çukurova Üniversitesi olarak çalışmamızı tamamladık. Önümüzde çok uzun bir süreç var. Bu süreç içinde etken maddenin denemelerinin tamamlaması ve en kısa zamanda klinik aşamaya geçmesi için onay beklemekteyiz. Virüsün üremesini durdurabilen özel bir etken maddeden bahsediyoruz. Biliyorsunuz, hastalıkla mücadele için çeşitli ilaçlar kullanılıyor. Bizim ürettiğimiz etken madde bunlardan tamamen farklı bir sentez. Klinik deneylere başlayınca daha net sonuçlar alacağız. İlaçların piyasaya çıkması uzun bir süreç alabilir. Ancak gelecek imkanlar, dışarıdan gelecek yardımlarla bu süreç kısalabilir. Türkiye’de bildiğimiz kadarıyla bu kapsamda başka çalışma yok. Bu ilaç, Çin'den gelen ilaç yerine kullanabileceğimiz bir ilaç olabilir. Eğer sonuca ulaşırsak ona ihtiyacımız kalmayacak ve ilacı tüm dünyaya dağıtma imkanımız olacak."