Cuma kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saat kaçta? (7 Ağustos 2020)

İslam alemi sabahın ilk ışıklarında cuma namazı saati için arayışa koyuldu. Bugün Cuma namazına katılacak olan vatandaşlar, Cuma kaçta sorusuna yanıt arıyor. Yaşadığı şehrin namaz vakitleri hakkında bilgi almak için harekete geçen vatandaşlara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer verilen Cuma namazı vakitlerini haberimize ekledik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illeri Cuma namazı vakitleri...

CUMA KAÇTA?

ANKARA: 12:59

İSTANBUL: 13:15

İZMİR: 13:22

BURSA: 13:15

ANTALYA:13:08

ADANA: 12:49

AYDIN: 13:19

ÇANAKKALE: 13:25

DENİZLİ: 13:14

DİYARBAKIR: 12:30

EDİRNE: 13:25

ESKİŞEHİR: 13:09

GAZİANTEP: 12:41

HATAY: 12:46

KAYSERİ: 12:49

KOCAELİ: 13:11

MALATYA: 12:38

MANİSA: 13:21

MARDİN: 12:28

MERSİN: 12:52

MUĞLA: 13:17

RİZE: 12:29

SAMSUN: 12:45

ŞIRNAK: 12:21

TEKİRDAĞ:13:21

TRABZON: 12:32

VAN: 12:17

ZONGULDAK: 13:04