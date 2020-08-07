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07.08.2020 - 08:50 |

Cuma kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saat kaçta? (7 Ağustos 2020)

Bugün Cuma namazı kılınacak. Her hafta olduğu gibi bugün de dini görevler yerine getirilecek. Haftanın en mübarek günü olan ve İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan Cuma gününde, cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. Cuma kaçta? sorusunun bugüne ait yanıtı; Ankara 12:59, İstanbul 13:15, İzmir 13:22'de cuma namazı kılacak. İşte Diyanet tarafından yayımlanan il il cuma namazı vakitleri haberimizde...

Cuma kaçta? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saat kaçta? (7 Ağustos 2020)

İslam alemi sabahın ilk ışıklarında cuma namazı saati için arayışa koyuldu. Bugün Cuma namazına katılacak olan vatandaşlar, Cuma kaçta sorusuna yanıt arıyor. Yaşadığı şehrin namaz vakitleri hakkında bilgi almak için harekete geçen vatandaşlara, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer verilen Cuma namazı vakitlerini haberimize ekledik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illeri Cuma namazı vakitleri...

CUMA KAÇTA?

ANKARA: 12:59

İSTANBUL: 13:15

İZMİR: 13:22

BURSA: 13:15

ANTALYA:13:08

ADANA: 12:49

AYDIN: 13:19

ÇANAKKALE: 13:25

DENİZLİ: 13:14

DİYARBAKIR: 12:30

EDİRNE: 13:25

ESKİŞEHİR: 13:09

GAZİANTEP: 12:41

HATAY: 12:46

KAYSERİ: 12:49

KOCAELİ: 13:11

MALATYA: 12:38

MANİSA: 13:21

MARDİN: 12:28

MERSİN: 12:52

MUĞLA: 13:17

RİZE: 12:29

SAMSUN: 12:45

ŞIRNAK: 12:21

TEKİRDAĞ:13:21

TRABZON: 12:32

VAN: 12:17

ZONGULDAK: 13:04

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Kardeşini öldüren zanlıdan kan donduran ifadeAntalya'nın Manavgat ilçesinde 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağabey mahkemede ifadesinde, "Ben bilerek ve isteyerek öldürdüm. Babam bana ve diğer kardeşime ilgi göstermezken kardeşim Taha’nın üzerine titriyordu. Bu yüzden sırf babam acı çeksin diye sevmeme rağmen kardeşimi öldürdüm. 15 gündür onu nasıl öldüreceğimi tasarlıyordum" dedi.
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