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30.10.2020 - 07:43 |

Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

Cuma namazı için meraklı arayış başladı. Her Cuma günü olduğu gibi bugün de yerine getirilecek olan cuma namazının vakitleri araştırılmaya başladı. Milyonlarca vatandaş, yaşadığı şehrin cuma namazı saatini öğrenmek istiyor. Peki bugün cuma kaçta? İşte 30 Ekim Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerin yanıtı...

Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

30 Ekim 2020 Cuma gününe ait namaz vakitleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma namazı saatleri için büyük merak devam ediyor. Bugün cuma namazına katılmak isteyenler, cuma kaçta, cuma namazı saat kaçta kılınacak sorularına cevap arıyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin Cuma namazı saatlerini haberimize ekledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Cuma namazı vakitleri...

CUMA KAÇTA? 30 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA: 12:37

İSTANBUL: 12:53

İZMİR: 13:00

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