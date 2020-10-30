Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

30 Ekim 2020 Cuma gününe ait namaz vakitleri belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma namazı saatleri için büyük merak devam ediyor. Bugün cuma namazına katılmak isteyenler, cuma kaçta, cuma namazı saat kaçta kılınacak sorularına cevap arıyor. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere diğer illerin Cuma namazı saatlerini haberimize ekledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan Cuma namazı vakitleri...

CUMA KAÇTA? 30 EKİM CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA: 12:37

İSTANBUL: 12:53

İZMİR: 13:00

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