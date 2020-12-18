Cuma mesajı içerikleri | Cuma mesajları için tıklayınız!

Cuma günü, Müslümanların bayramıdır, bilinçlenme, bilgilenme ve günahlardan arınma, kaynaşma ve dayanışma günüdür. Kendisine cuma namazı farz olan hiçbir Müslüman mazeretsiz cuma namazını terk edemez, etmemesi gerekir. Müslümanlar, cuma namazını kıldıktan sonra iş ve görevlerinin başına dönerler. Yıl içinde ramazan ayı, geceler içinde Kadir Gecesi ne kadar önemli ise günler içinde cuma günü de o kadar önemlidir. Çünkü cuma günü Müslümanların bir araya geldikleri ve cemaatle haftalık ibadetlerini ifa ettikleri önemli bir gündür. Cuma günü Müslümanların en önemli görevi haftalık ibadet olan cuma namazını kılmalarıdır. Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma, 9)

CUMA MESAJLARI

Cuma günü sabah namazından önce, "Estağfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur. (İbni Sünni)

Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehid olur, kabir azabından kurtulur. (Ebu Nuaym) Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. (Tirmizi) Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir. (İsfehani)

Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiçbir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)

Sevaplar içinde cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz) Cuma günü günah işlemeden geçerse, diğer günler de selametle geçer. (İ.Gazali)

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cuma 17, 18)

Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. (Müslim, Cuma 27)

Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. (Müslim, Tahâret 16)

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri. (Deylemi) Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur. (Taberani)

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...

Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden, cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...