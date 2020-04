Cuma mesajları 2020 yeni resimli - yazılı | Kısa - uzun anlamlı Cuma mesajları seçenekleri

Cuma mesajları için bugünden arayış başladı. Haftanın en mübarek günü olan Cuma gününün anlam ve önemi özenle idrak ediliyor. İslam alemi için önemli bir gün olan Cuma gününün ne kadar önemli olduğu Müslümanlar tarafından paylaşılıyor. Kimi telefon üzerinden çevresindeki insanları bilgilendirirken kimi ise sosyal medya hesabı üzerinden cuma mesajları yayınlıyor. Cuma mesajları tercihleri kişiden kişiye göre değişiyor. Resimli cuma mesajları ve yazılı cuma mesajları başta olmak üzere kısa cuma mesajları, uzun cuma mesajları araştırılıyor. İşte 10 Nisan 2020 günü için anlamlı cuma mesajları seçenekleri haberimizde...

CUMA MESAJLARI

Allah’ım, ‘kin, kibir ve kim ne der’ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!



Allah'u Teala'yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah'ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah'ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. (HADİSİ ŞERİF) Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…



UNUTTUM! Dünya bir gölgelikti oysa…Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece uğradığımı unuttum… Unuttum yapmam gerekenler vardı, burası imtihandı… Zevke sefaya dalıp, ahiretimi unuttum…Rabbime verdiğim bir sözüm vardı, dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çabuk unuttuk kulluğu, imtihanı, ölümü, hesabı, sıratı, cehennemi…Hatırlayan ve hatırlatanlardan olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

Dünyayı dünya yapan içindeki insanlardır. İnsanı insan yapan içindeki imandır. Rabbim doğru yoldan ayırmasın bizi! Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Kul dediğin sabretmeli ki Ersin kemale, Iyi değilim demek ne haddimize. Şükürler olsun her halimize...

Ya Rabbi! Birlik ve beraberliğimizi, sabır ve metanetimizi artır! Acılarımızı dindir,

umudumuzu zafere eriştir! Âmin...! Hayırlı Sağlıklı Cumalar.

Yüreği güzel insanları yolumuzdan, sabrı ve şükrü dilimizden, sağlık ve sıhhati bedenimizden…Ve hayırlı olan ne varsa bizden ve sevdiklerimizden eksik etme.

Ey insanların Rabbi! Rahatsızlığı gider! Şifâ veren sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki ardında hiç hastalık izi bırakmasın. (Hadis-i Şerif) Rabb'im sen Şâfi isminin hürmetine ümmet-i Muhammed'i sağlıktan ayırma.

Ya Rabbim! Senden Şafi isminle sağlık, sıhhat ve afiyet diliyoruz. Ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten, hastalıktan, felaketten koru.

Size bir emanet bırakıyorum ki ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız o emanet Allah'ın kitabı kur'an'dır Peygamber Efendimiz SAV. Hayırlı cumalar..

Yaşamın öyle olsun ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Duaların öyle olsun ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın… Yaradana sığın ki nefsin seni değil sen onu bitiresin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur’ana, kulağımız ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.

Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları, kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

Cumanız mübarek olsun. Gününüz maddi ve manevi anlamda aydınlık, gönlünüz hoş olsun. Sizi kedere, üzüntüye sevk edecek ne kadar olumsuzluklar varsa sizden her daim uzak olsun. Allah sonumuzu hayretsin. Kurtuluşa erenlerden eylesin.

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Cumanız Mübarek Olsun.

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

Ey iman Edenler! Sabır ve Namaz/ Dua ile Allah'tan dua isteyin. şüphesiz Allah sabredenler ile beraberdir. (Bakara - 153) Cumanız Mübarek Olsun...Selam ve Dua ile..!

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma suresi 9) Hayırlı Cumalar

Artık namazı kılınca, yeryüzünde dağılın. Allah’ın fazlını isteyip-arayın ve Allah’ı çokça zikredin; umulur ki felaha (kurtuluşa ve umduklarınıza) kavuşmuş olursunuz. (Cuma suresi 10) Hayırlı Cumalar

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar

Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir.” (Müslim, Cuma, 24) Hayırlı Cumalar

Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.