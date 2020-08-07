Cuma mesajları | Bugüne özgü en içten dilekler: Kısa, anlamlı, resimli, yazılı, hadisli, ayetli Cuma mesajları 2020

Ağustos ayının ilk Cuma günü bayram havasında geçiyor. Bugün eller semaya açılır ve bol bol dualar ve tövbe edilir. Her hafta olduğu gibi bu hafta da telefon üzerinden veya sosyal medya hesapları üzerinden Cuma mesajları paylaşılır. Bu anlamlı mesajlarla herkes bilinçlendirmek oldukça sevap. Allah da Cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır.

Böylece Cuma, İslâmiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır.

CUMA MESAJLARI

Cuma gününüz hayır olsun, dualarınız kabul olsun...

Hastalıkların, doğal afetlerin, kötülüklerin son bulacağı...Yerini sağlığın, mutluluğun, iyiliğin alacağı bir Cuma diliyorum. Hayırlı Cumalar...

Ağustos ayının ilk Cuma günü mübarek olsun, tüm niyetleriniz kabul olsun.

İbadetlerinizi yerine getireceğiniz bir Cuma günü diliyorum. Hayırlı Cumalar

Yüreğinizden geçen dualarınız bu mübarek Cuma gününde kabul olsun Hayırlı Cumalar

Tövbelerin kabul olacağı, duaların yankılanacağı bu anlamlı günü en hayırlı şekilde geçirmeniz dileğimle Hayırlı Cumalar

Camilerden ezan sesi, kalbinizden iyi niyet, dilinizden dualar eksik olmasın Cuma gününüz mübarek olsun.

Dilerim bu Cuma gününde küslük son bulur, yüzünüzde gülücükler oluşur, Cumanız hayır olur...

Müslümanların bayramı sayılan Cuma gününüzü en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bugün Cuma namazına katılmanız ve bol bol dua ve tövbe etmeniz dileğimle hayırlı Cumalar.

Bir sonraki Cuma'ya kavuşmayı dilerim. Umutla, duayla...Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu mübarek Cuma gününde hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle Allahım.