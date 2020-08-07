Cuma mesajları | Dualı, tövbeli, iyi niyetli Cuma mesajı tercihleri 2020

Ağustos ayının ilk Cuma günü bayram havasında geçiyor. Bugün eller semaya açılır ve bol bol dualar ve tövbe edilir. Her hafta olduğu gibi bu hafta da telefon üzerinden veya sosyal medya hesapları üzerinden Cuma mesajları paylaşılır. Bu anlamlı mesajlarla herkes bilinçlendirmek oldukça sevap. Allah da Cuma gününü Müslümanlara nasip etmiş, onları bu konuda hakka ulaşmaya muvaffak kılmıştır. Böylece Cuma, İslâmiyet’te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır.

CUMA MESAJLARI

Cuma gününüz hayır olsun, dualarınız kabul olsun...

Hayırlara vesile olan Cuma gününde duanız bol, tövbeniz kabul olsun...

Hastalıkların, doğal afetlerin, kötülüklerin son bulacağı...Yerini sağlığın, mutluluğun, iyiliğin alacağı bir Cuma diliyorum. Hayırlı Cumalar...

Ağustos ayının ilk Cuma günü mübarek olsun, tüm niyetleriniz kabul olsun.

İbadetlerinizi yerine getireceğiniz bir Cuma günü diliyorum. Hayırlı Cumalar

Yüreğinizden geçen dualarınız bu mübarek Cuma gününde kabul olsun Hayırlı Cumalar

Tövbelerin kabul olacağı, duaların yankılanacağı bu anlamlı günü en hayırlı şekilde geçirmeniz dileğimle Hayırlı Cumalar

Camilerden ezan sesi, kalbinizden iyi niyet, dilinizden dualar eksik olmasın Cuma gününüz mübarek olsun.

Dilerim bu Cuma gününde küslük son bulur, yüzünüzde gülücükler oluşur, Cumanız hayır olur...

Müslümanların bayramı sayılan Cuma gününüzü en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bugün Cuma namazına katılmanız ve bol bol dua ve tövbe etmeniz dileğimle hayırlı Cumalar.

Bir sonraki Cuma'ya kavuşmayı dilerim. Umutla, duayla...Cuma gününüz mübarek olsun.

Bu mübarek Cuma gününde hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda ihsan eyle Allahım.

Melekler daima duacınız olsun… Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun… Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun… Cumanız mübarek olsun…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Lailahe illallah selalar duasi için, Muhammedün Resullullah arsi ala gölgesi için hastalara sifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.

Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.

Yüce Rabbim! İmanımıza selamet, rızkımıza bereket, yuvamıza saadet, yurdumuza huzur ve sükunet ihsan et! Hayırlı cumalar...

Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun... Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar…

La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa'dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah'ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. Hayırlı Cumalar

Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Allah’ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhari, Tevhid 35)

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem” diyen Sevgilinin (S.A.V.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile. Hayırlı Cumalar dilerim.