Cuma mesajları indir: Muharrem Ayı'na özel Cuma mesajları kısa, anlamlı, ayetli, yazılı 2020

Muharrem Ayı 20 Ağustos 2020 Perşembe günü başladı. Muharrem Ayı'nın ilk Cuma günü için heyecanlanan İslam alemi dini görevlerini yerine getirmek için sabırsızlanıyor. Bu hafta Hem Muharrem Ayı'nın ilk Cuma günü olması nedeniyle hem de haftanın en mübarek günü Cuma olmasıyla birlikte en anlamlı cuma mesajları yoğun ilgi görmeye başladı. Çevresindekilere bu haftaki Cuma gününün önemini belirtmek isteyenler, Muharrem Ayı'na özel Cuma mesajları kısa, anlamlı, ayetli, yazılı 2020 seçeneklerini arıyor.

CUMA MESAJLARI - MUHARREM AYI MESAJLARI

Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır. [Deylemi] (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai]

(Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut! Çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

Nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için, Ehl-i sünnet itikadında olmak, haramlardan kaçıp günahlara tevbe etmek, farzları kusursuz yapmaya çalışmak, o ameli ibadet olarak yapmaya niyet etmek şarttır.

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi.

* Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.

Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.

* Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar karşılarında gene sabır bulacaklardır hayırlı cumalar...

Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle Yeni yılınız kutlu olsun.

* Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...

* Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor, Mevlaya varmayan yol neye yarar. Hayırlı cumalar...

* Her yeni gün Allah'ın bize bahşettiği bir cennet teklifidir. Her şey sağlam bir tevbeye bakar. Cumanız mübarek olsun...

* Ey Rabbimiz! Günlerimizi geleceğimize hazırla ve hayatımızı bereketli ve mağfur kıl! Hayırlı cumalar...

Allah’ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.