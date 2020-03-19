Cuma namazı evden kılınır mı? 20 Mart Cuma namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması

Corona virüsü endişesi gitgide artarken bugün Cuma namazına ilişkin önemli bir açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın camilerin kapalı olacağını açıkladı. Peki vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği cuma namazı evden kılınır mı?

CUMA NAMAZI EVDEN KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.



Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ''Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir'' dedi. 4 İbadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemek de gerekli



"İbadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemek de gerekli"



Erbaş, doğal afet veya salgın hastalık sebebiyle cemaate katılmanın zor veya tehlikeli olduğu zamanlarda Sahabe-i Kiram'ın namazların evlerde kılınmasına dair uygulamalarının bilindiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: 5 Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi durumunda virüsün yayılma riskinin artabileceğine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti: "Bu itibarla temel gayelerinden biri de insan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara asla cevaz vermez.



Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Bir yerde veba hastalığı çıktığını duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde veba hastalığı çıkarsa o bölgeden de ayrılmayınız.' buyurarak karantina uygulamasına dikkat çekmiş, 'Bulaşıcı hastalık taşıyan kişi, sağlam kişinin yanına gitmesin.' buyurarak salgın hastalıklara karşı tedbirli olmanın gereğini vurgulamıştır." 6 "Asr-ı Saadet ve Sahabe-i Kiram dönemlerine ait bu bilgi ve uygulamalara dayanan İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu belirtmişlerdir.



Dolayısıyla yeni tip Corona Virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayrılara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."