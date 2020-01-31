Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı kaç sünnet kaç farz? Cuma namazında hangi dualar okunur?

31 Ocak 2020 Cuma gününde Cuma namazına katılarak dini görevini yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bugün camileri adeta doldurup taşıracak. İslam alemi için fraz olan cuma namazını kılmak büyük sevap. Yeri geldiğinde tüm önemli işlerini bırakıp cuma namazına katılmak oldukça önemli. Manevi değeri en yüksek olan Cuma gününde bol bol dua edilir ve af dilenir. Cuma namazına katılmak gerekir. Evine veya işyerine en yakın noktada bulunan camiye gidecek olan vatandaşlar, Cuma namazına gitmeden önce Cuma namazı hakkında bilgi almak istiyor. Cuma namazı nasıl kılınır, Cuma namazı kaç rekat, cuma namazı duaları nelerdir soruları yoğun ilgi görüyor. Cuma namazı hakkında tüm merak edilen soruları ve yanıtlarını haberimizin içeriğinde derledik. Haberimizin içeriğinden Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekat, cuma namazı duaları nelerdir sorularının cevaplarına ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI DUASI

Rahmân, Rahîm Allah’ın adıyla;

Övgü Allah’a mahsustur; alemi var etmeden, diriltmeden önce varolan en ilk ve her şey helak olduktan sonra var olacak en son O’dur. O kendisini ananları unutmayan bilgi sahibidir. O şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kırmaz.

Allah’ım! Şahadet ederim ki yegane mabut sensin; senden başka tapılacak hiçbir mabut yoktur; ortak ve benzerin yoktur. Senin sözünde hilaf ve değişiklik olmaz; bu şahadetime seni şahit kılıyorum ve senin şahitliğin de yeter. Yine tüm meleklerini, göklerin ehlini, arşını taşıyanları, peygamberlerini ve çeşitli yaratıklarını şahit kılıyorum. Şahadet ederim ki Muhammed (Allah’ın özel rahmet ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) senin kulun ve peygamberindir. O, peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdi. Allah yolunda İslam için hakkıyla çalıştı. Gerçekten o, Allah katındaki sevabı müjdeledi ve Allah’ın vaat ettiği azapla korkuttu.

Allah’ım! Yaşattığın sürece bana, dininde sebat ver; hidayete kavuşturduktan sonra kalbimi saptırma; katından bana rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt’ine özel rahmet gönder. Beni onun yolunda gidenlerden kıl ve kıyamet gününde onun grubuyla bir arada kıl. Beni, Cuma günlerinin farizalarını ve o günde üzerime farz kıldığın görevleri yerine getirmeye muvaffak eyle ve kıyamet gününde beni Cuma ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin Aziz ve Hakim...



CUMA NAMAZI SONRASI OKUNACAK DUA

Cuma namazından sonra okunacak dua-rızık duası

Okunuşu:

“Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud.Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.”

Anlamı:

” Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici,ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım.Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır.Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.”

Helal kazanç ve bol kazanç için sabah akşam 3-5 yada 7 defa okuyalım.Bu duayı imam-ı Azam’ın okuduğu ondan kaldığı rivayet edilmektedir.Bilhassa rızkın çoğalması için okunan bu dua özellikle Cuma namazından sonra okunmasında büyük fazilet ve fayda vardır.İmam-ı Azam’ın bu duasının çok faydasını göreceksiniz.