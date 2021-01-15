Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Cuma namazı kılınışı | Cuma namazı kısıtlamaya dahil mi?

Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Namaz kılmaya yeni başlayan ya da bildiklerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar için cuma namazı kılınışını haberimizde derledik. İşte Cuma namazının kılınışı ve Cuma namazı kısıtlamaya dahil mi sorusunun yanıtı.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

İçişleri Bakanlığı alınan tedbirler ve kısıtlamalarla ilgili sorulara yanıt veriyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerden Cuma namazını kılmak isteyenler için 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek; 20 yaş altı kişiler için ise sokağa çıkış saati Cuma namazına gidebilecek şekilde öne alınabilecektir.