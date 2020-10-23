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23.10.2020 - 07:21 |

Cuma namazı kaçta? 23 Ekim Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir - İl il namaz saatleri Diyanet

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İslam alemi için ayrı bir öneme sahip olan Cuma gününde, cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma namazı saatini araştırıyor. Peki, bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet tarafından yayınlanan 23 Ekim il il cuma namazı namazı saatleri...

Cuma namazı kaçta? 23 Ekim Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir - İl il namaz saatleri Diyanet

Cuma namazı kaçta? Bugün cuma namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki cuma naamzı saatlerini araştırıyor. Peki, cuma namazı kaçta kılınacak? Öğle vakti cemaatle kılınan cuma namazı için saatleri İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere derledik. 23 Ekim il il cuma namazı saatlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL?

İstanbul'da bugün öğle ezanı 12.53'te okunacak.

CUMA NAMAZI SAATİ ANKARA

23 Ekim Ankara'da öğle vakti 12.38'de oluyor.

İZMİR CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

İzmir'de öğle vakti 13.01'de.

CUMA NAMAZI VAKTİ TÜM İLLER İÇİN TIKLAYINIZ

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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