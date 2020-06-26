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26.06.2020 - 12:22 |

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

Bugün yine Müslüman aleminin bayram kabul ettiği cuma günü... Camilerin açılmasıyla birlikte müminler önlemlerini alarak camilerde cuma namazını eda edecek. Bu nedenle şimdi herhangi bir yanlışa düşmek istemeyenler 'Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?' diye soruyor.

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

Bugün zilkade ayının 5. günü... Yine bir mübarek cuma gününe uyandık. Koronavirüs nedeniyle cuma namazları belli bir müddet evlerden kılınırken kontrollü sosyal hayata geçilmesiyle birlikte cuma namazları camilerde kılınmaya başladı. Bugün yine 81 ilde yurttaşlar cuma namazı için camilere gidecek. Cuma namazı esnasında sorun yaşamak istemeyen Müslümanlar 'Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?' sorusunu yineliyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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