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23.07.2020 - 20:17 |

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? - 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca inanan vatandaşımız, cuma namazlarını idrak etmek için yarın camilere akın edecek. Bu kutsal gün öncesinde vatandaşlar, yaşadıkları illerdeki cuma namazı vakitlerine ilişkin aramalar yapıyor. İşte 24 Temmuz Cuma gününe ilişkin il il namaz vakitleri...

Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? - 24 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

İslam aleminde bir cuma namazı için daha heyecan dorukta. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafeli olarak kılınan cuma namazı, büyük bir heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da 24Temmuz Cuma namazı vakitlerini erişime açtı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir namaz vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da Cuma namazı 13:02'de kılınacak.

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da Cuma namazı 13:18'de kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de Cuma namazı 13:25'de kılınacak.

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (23 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 913 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 223 bin 315 can kaybı 5 bin 563 oldu. Son 24 saatte 1151 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 206 bin 365'e ulaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller: Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum." ifadelerini kullandı.
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