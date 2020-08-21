Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara İzmir cuma namazı vakitleri...

Mübarek cuma gününde binlerce müslüman bugün camilere doldurup taşıracak. Müslüman erkeklere farz olan cuma namazını eda edecek olan yüz binlerce müslüman farz olan ibadeti yerine getirebilmek için araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin cuma namazı vakitleri yayımlandı. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyükşehirler başta olmak üzere cuma namazı vakitlerini merak eden vatandaşlar için namaz vakitlerini derledik. İşte 21 Ağustos cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul'da cuma namazı 13:12'de

Ankara'da cuma namazı 12:57'de

İzmir'de cuma namazı 13:20'de eda edilecek

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CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.