Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan cuma gününde kılınacak olan cuma namazı öncesinde binlerce müslüman cuma namazı saat kaçta sorusunu araştırmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz vakitleri ile vatandaşlar ikamet ettikleri illerdeki namaz saatlerini öğrenip farz olan ibadeti kaçırmak istemiyor. Peki Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da cuma namazı 13:06'da kılınacak!

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da cuma namazı 12:50'de kılınacak!

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı 13:13'de kılınacak.

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